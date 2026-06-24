Ostigard ci riprova? Dopo l’esperienza a Napoli, può lasciare il Genoa e andare in una big

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Leo Ostigard protagonista al Mondiale con la Norvegia: l’ex difensore del Napoli è ambito da due big italiane

Leo Ostigard è uno dei protagonisti della Norvegia al Mondiale 2026, già qualificata ai sedicesimi di finale dopo le prime due gare della fase a gironi. Il difensore classe 1999 ha segnato nella vittoria per 4-1 contro l’Iraq ed è subentrato anche nella successiva affermazione per 3-2 contro il Senegal, confermandosi tra gli elementi più affidabili della selezione scandinava. Il suo gol è inoltre il primo realizzato da un giocatore della Serie A in questa edizione del torneo.

Ostigard, dal rilancio al Genoa alle sirene di mercato

La carriera di Ostigard ha avuto una forte impronta italiana: dopo un passaggio allo Stoke City e l’arrivo in prestito al Genoa nella stagione 2021/22, le sue prestazioni convinsero il Napoli a investire circa 8 milioni di euro sul suo cartellino. Dopo un’annata di crescita e una successiva stagione con 32 presenze e 2 gol, non è riuscito a trovare continuità in azzurro, passando poi al Rennes e vivendo anche un’esperienza in prestito all’Hoffenheim. Il ritorno definitivo al Genoa, prima in prestito e poi con riscatto a circa 2,5 milioni, ha segnato la sua rinascita: nell’ultima stagione ha collezionato 30 presenze e 5 gol, imponendosi come leader difensivo. Le sue prestazioni - riferisce Tmw - hanno riacceso l’interesse di club importanti come Inter e Roma, anche se la sua valutazione attuale è ormai sensibilmente più alta rispetto all’ultimo investimento del Genoa.