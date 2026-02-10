Podcast Mutti: "Lukaku? Può fare come all'Inter quando c'era Lautaro"

Bortolo Mutti, ex allenatore del Napoli, è intervenuto su Radio Tutto Napoli.

Lukaku con Hojlund in futuro?

"Per me sì, l’avevo già detto in altre circostanze. Io sono curioso, lo vedrei bene. Mi immagino la fisicità di Lukaku come all’Inter con Lautaro: una coppia assortita benissimo. Lautaro si appoggiava su Lukaku e Lukaku distribuiva palloni importanti. Lukaku può fare questo benissimo anche nel Napoli con Osimhen, che è più predisposto al movimento, alla ricerca dell’uno-due e agli inserimenti, ma con una grande capacità di trasformare tutto quello che gli capita. Io sono curioso, mi piacerebbe vedere questa coppia: sarebbe davvero una bella coppia."

Giudizio sul Como?

"È chiaro che è la bella sorpresa del campionato. Pian pianino ha trovato grande stabilità e consistenza, sia tecnica sia societaria. È una grande società, con una valenza economica incredibile alle spalle, ma Fabregas è riuscito a creare equilibri ed entusiasmo in un ambiente ideale per lavorare bene. È perfetto per giovani talentuosi che possono crescere ed esprimersi al meglio. Il Como ha un organico giovanissimo e giocatori di grande talento. Sta recuperando anche Morata. C’è un mix tecnico importante, gestito con intelligenza. Il Como è sesto: lì si gioca per il quinto, sesto o settimo posto e per me possono credere anche nella Champions. Contro l’Atalanta, nonostante l’uomo in meno degli avversari, il Como ha fatto una grande partita, ha sbagliato un rigore al novantesimo. È una bellissima realtà. Per me il Como è la nuova Atalanta."

Ti aspettavi un Napoli ad alti livelli come in questi anni?

"Sì, onestamente sì. Una presidenza oculata, decisa e determinata ha fatto un lavoro eccezionale. Due scudetti e il Napoli sempre protagonista sono una bella realtà per il nostro calcio. Era mancato per tanti anni, ora ha trovato stabilità e credo che durerà nel tempo. Potrà essere ancora più protagonista come l’anno scorso e come quest’anno. Il Napoli ha tutti i requisiti per restare nel top del nostro calcio insieme alle 4-5 squadre più blasonate."