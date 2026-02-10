Giovane a Mediaset: "Grande emozione al mio arrivo, ora sono tranquillo. Ronaldo? E' il mio idolo"
Nel pre-partita di Napoli-Como, quarto di finale di Coppa Italia, l'attaccante azzurro Giovane è intervenuto ai microfoni di Mediaset: "Adesso sono tranquillo, perchè appena sono arrivato qui l'emozione è stata grande. E' normale perché la mia vita è cambiata in 5-6 mesi. Ora sto meglio, perchè saper parlare italiano è importante, sono molto felice".
Ronaldo il Fenomento è il tuo idolo? "Si, Ronaldo senza le due operazioni al ginocchio sarebbe stato il migliore calciatore del mondo. Ho sempre guardato i suoi video. Ho visto da bambino Ronaldo giocare nel Corinthians, anche se era un po' grasso faceva gol. Per me è il miglior calciatore del mondo".
