Live Napoli-Como 0-0: il primo tiro in porta è di Lobotka

16' Tiro al volo di Lobotka centrale.

14' Serie di tocchi del Como, palla in profondità troppo lunga di Caqueret.

10' Cross di Valle, colpo di testa centrale per Nico Paz.

5' Palla in profondità per Hojlund, il danese è in posizione di fuorigioco.

1' Il primo possesso è del Como. Addai prova a soprendere subito il Napoli, ma il pallone è alto.

21.00 NAPOLI-COMO È INIZIATA!

20.50 - Nel pre-partita di Napoli-Como, quarto di finale di Coppa Italia, il direttore sportivo azzurro Giovanni Manna è intervenuto ai microfoni di Mediaset: "Non abbiamo alibi, è importante. Teniamo a questa competizione. Ci giochiamo la semifinale con l'Inter. Siamo abituati a giocare rimaneggiati".

Giovane e Alisson Santon gli uomini del mercato: "E' stato complicato, abbiamo scelto di puntare su due ragazzi giovani che hanno margini di crescita. Con ansia gli vogliamo vedere, li aspettiamo".

Sull'obiettivo della Coppa Italia: "A me piacerebbe fare i conti con tutta la rosa. Avrei voluto confrontarmi con tutta la rosa, con scelte diverse ma non è stato possibile. Abbiamo già vinto la Supercoppa, oggi ci giochiamo un altro obiettivo. Siamo usciti in Champions, in campionato siamo in linea con le aspettative, avremmo voluto competere con tutta la rosa ma non è un alibi. Abbiamo un grande gruppo e un allenatore vero. A fine stagione vediamo".

20.43 - Ivan Smolic, difensore del Como, è intervenuto ai microfoni di Mediaset prima della sfida di Coppa Italia contro il Napoli. Le sue parole: "Il coach è il top, anche tatticamente è forte. Prepariamo ogni partita come dice lui, anche stasera. Sarà dura anche se hanno gli infortuni. Siamo venuti qui per lottare per la finale".

20.40 - Nel pre-partita di Napoli-Como, quarto di finale di Coppa Italia, l'attaccante azzurro Giovane è intervenuto ai microfoni di Mediaset: "Adesso sono tranquillo, perchè appena sono arrivato qui l'emozione è stata grande. E' normale perché la mia vita è cambiata in 5-6 mesi. Ora sto meglio, perchè saper parlare italiano è importante, sono molto felice".

Ronaldo il Fenomento è il tuo idolo? "Si, Ronaldo senza le due operazioni al ginocchio sarebbe stato il migliore calciatore del mondo. Ho sempre guardato i suoi video. Ho visto da bambino Ronaldo giocare nel Corinthians, anche se era un po' grasso faceva gol. Per me è il miglior calciatore del mondo".

20.20 - Tutto pronto al Maradona per Napoli-Como, quarto di finale di Coppa Italia. Intanto spunta sugli spalti un volantino firmato dalla Curva A in riferimento di torti arbitrali avuti dalla squadra di Antonio Conte, alle trasferte vietate ai residenti in Campania e calciomercato bloccato dalla nuova normativa che ha impedito al club di De Laurentiis di operare al meglio a gennaio.

Di seguito il testo del volantino: "Torti arbitrali, trasferte vietate, mercato bloccato. SSCN come mai tutto tace? Come mai nulla si sente? Addirittura non parla nemmeno il presidente?!"v

20.10 - Sono ufficiali le formazioni di Napoli-Como, quarto di finale di Coppa Italia. Conte opera diversi cambi nel suo 3-4-2-1. In porta torna dopo l'infortunio Milinkovic-Savic. In difesa dopo gli errori di Genoa, panchina per Buongiorno, la linea tre è composta da Beukema-Rrahmani-Juan Jesus. A centrocampo Elmas fa coppia con Lobotka e sostituisce l'infortunato McTominay, sulle fasce si rivede dopo l'infortunio Mazzocchi a destra, a sinistra Olivera sostituisce Spinazzola. In avanti Hojlund è supportato da Giovane e Vergara.

NAPOLI (3-4-2-1): Milinkovic-Savic; Beukema, Rrahmani, Juan Jesus; Mazzocchi, Lobotka, Elmas, Olivera; Giovane, Vergara; Hojlund. All. Conte.

COMO (4-3-2-1): Butez; Smolcic, Diego Carlos, Ramon, Valle; Perrone, Sergi Roberto, Caqueret; Paz, Baturina; Addai. All. Fabregas

19.38 - Il pullman del Napoli arriva al Maradona, tanti tifosi azzurri accolgono i campioni d'Italia all'esterno dell'impianto di Fuorigrotta.

19.30 - Il Maradona inizia a riemprirsi, questa sera ci sarà il sold-out per quanto riguarda i biglietti venduti per i tifosi azzurri. Poco folta la presenza, invece, dei tifosi ospiti, sarano presenti 154 comaschi.

Sul proprio sito ufficiale il Napoli ha fornito alcune statistiche interessanti relative alla sfida di questa sera contro il Como per i quarti di finale di Coppa Italia: "L'ultima semifinale di Coppa Italia raggiunta dal Napoli risale al 2020/21: nella doppia sfida contro l'Atalanta, 0-0 all'andata a Napoli, vittoria nerazzurra per 3-1 al ritorno a Bergamo. Il Napoli è l'unica squadra che, nella storia della Coppa Italia, ha vinto il titolo partendo dalla Serie B: accadde nella stagione 1961/62, 2-1 in finale sulla Spal. Il Como ha superato 3 turni nella Coppa ltalia 2025/26: i lariani hanno estromesso, in ordine, I Sudtirol (3-1 in casa), il Sassuolo (3-0 in casa) e la Fiorentina (3-1 al Franchi). Capocannoniere nella competizione Douvikas (3). Le altre reti portano la firma di Rodriguez (2), Da Cunha, Morata, Paz, Sergi Roberto (1 ciascuno). Tra Antonio Conte e Cesc Fabregas quarto incontro ufficiale: equilibrio nei 3 precedenti, con 1 successo per parte ed 1 pareggio".

Le ultime sul Napoli

Antonio Conte ritrova Politano nei convocati, ma va verso il forfait McTominay e sarà un'assenza pesante. Dunque 3-4-2-1, si riapre il ballottaggio Meret-Milinkovic tra i pali, in difesa Beukema, Rrahmani e Juan Jesus che sarà poi squalificato in campionato; sulle corsia sinistra Spinazzola è ancora in pole su Olivera, mentre dall'altro lato Gutierrez potrebbe rifiatare con Mazzocchi al suo posto, in mediana Lobotka insieme al tuttofare Elmas. Sulla trequarti, accanto a Vergara è testa a testa tra Giovane e Alisson Santos con l'ex Verona favorito; come centravanti non ci sono alternative ad Hojlund.

Le ultime sul Como

Cesc Fabregas ha avuto nove giorni di riposo, visto il rinvio della gara di campionato contro il Milan, e dovrebbe schierare i suoi uomini migliori. Nel 4-2-3-1 c'è Butez a protezione dei pali, terzini Smolcic e Valle, al centro della difesa Ramon e Diego Carlos, quest'ultimo in vantaggio su Kempf. In cabina di regia accanto a Perrone ci sarà uno tra Da Cunha e Caqueret, sulla trequarti pronta a esplodere la qualità di Nico Paz, Baturina e Addai (in pole su Rodriguez). Per il ruolo di centravanti, Douvikas ha recuperato dalla distorsione alla caviglia.

NAPOLI (3-4-2-1) probabile formazione: Milinkovic-Savic; Beukema, Rrahmani, Juan Jesus; Mazzocchi, Lobotka, Elmas, Spinazzola; Giovane, Vergara; Højlund. Allenatore: Antonio Conte

COMO (4-2-3-1) probabile formazione: Butez; Smolcic, Ramon, Diego Carlos, Valle; Perrone, Da Cunha; Addai, Nico Paz, Baturina; Douvikas. Allenatore: Cesc Fabregas

Questa sera Napoli-Como per i quarti di finale di Coppa Italia. Sono 18 i precedenti ufficiali a Fuorigrotta tra le due squadre: 14 successi partenopei (ultimo 3-1 nella Serie A 2024/25), 2 pareggi (ultimo 0-0 lo scorso 1 novembre, in Serie A) e 2 vittorie del Como (ultima 0-1 nella Serie B 2003/04).

L'ultima vittoria lariana a Napoli risale alla prima giornata della Serie B 2003/04 (0-1 il 7/9/2003): fu una delle due gare giocate quel giorno nello sciopero del torneo cadetto. La rete decisiva venne firmata da Mauro Bressan. Un solo incrocio fra le due squadre in Coppa Italia: doppia sfida della fase a gironi 1999/00, 1-1 a Napoli e 1-2 al ritorno a Como.

Buon pomeriggio tifosi azzurri e benvenuti nella diretta testuale di Napoli-Como! Come di consueto, potete seguire qui su Tuttonapoli e su Radio TuttoNapoli il lungo avvicinamento alla gara, i 90 minuti live e tutto il post-partita,