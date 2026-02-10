Infortunio McTominay: esami hanno scongiurato lesioni, ma si ferma col Como

vedi letture

Scott McTominay si ferma. Salterà il Como ma tornerà in campo domenica contro la Roma. La situazione dello scozzese viene affrontata questa mattina dal Corriere del Mezzogiorno oggi in edicola.

"Gli esami strumentali hanno scongiurato lesioni al gluteo ma Conte per precauzione fermerà per Napoli-Como McTominay, il centrocampista più prolifico (escludendo i calci di rigore) tenendo conto dei cinque principali campionati europei e delle coppe nazionali e internazionali. L’obiettivo è portarlo al massimo della condizione nella sfida di domenica contro la Roma, in modo che possa superare del tutto l’infiammazione che l’ha fermato a Marassi alla fine del primo tempo dopo essere stato protagonista del primo gol e autore della rete del sorpasso".