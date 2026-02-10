Ufficiale Napoli-Como, annunciate le formazioni: le scelte di Conte e Fabregas

Sono ufficiali le formazioni di Napoli-Como, quarto di finale di Coppa Italia in programma alle 21 al Maradona. Conte opera diversi cambi nel suo 3-4-2-1. In porta torna dopo l'infortunio Milinkovic-Savic. In difesa dopo gli errori di Genoa, panchina per Buongiorno, la linea tre è composta da Beukema-Rrahmani-Juan Jesus. A centrocampo Elmas fa coppia con Lobotka e sostituisce l'infortunato McTominay, sulle fasce si rivede dopo l'infortunio Mazzocchi a destra, a sinistra Olivera sostituisce Spinazzola. In avanti Hojlund è supportato da Giovane e Vergara.

NAPOLI (3-4-2-1): Milinkovic-Savic; Beukema, Rrahmani, Juan Jesus; Mazzocchi, Lobotka, Elmas, Olivera; Giovane, Vergara; Hojlund. All. Conte.

COMO (4-3-2-1): Butez; Smolcic, Diego Carlos, Ramon, Valle; Perrone, Sergi Roberto, Caqueret; Paz, Baturina; Addai. All. Fabregas