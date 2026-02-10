Conte pensa al cambio modulo e c'è una grande novità di formazione
Grande novità oggi col Como: Giovane dall'inizio. Prima volta per lui da titolare con la maglia del Napoli. Numeri a parte, che sia 3-4-2-1 o 3-5-2 con Vergara più basso, è la sostanza a fare la differenza: Giovane a sostegno di Hojlund è la notizia che anticipa uno dei contenuti di questa sfida secca che, in quanto tale, può essere risolta in qualsiasi momento con una giocata e un lampo.
Giovane, al Verona, ha dimostrato di avere istinto, talento e tiro. Magari la mira va migliorata, perché 3 gol in Serie A non sono certo un bottino straordinario nonostante sia alla prima stagione italiana e gli anni d’età soltanto 22, ma la stoffa e il talento sono di qualità. Lo scrive il Cds oggi in edicola.
Copertina Da 0 a 10: le clamorose gaffe in TV, le lacrime da pugno nello stomaco, la confessione di Conte e lo spray di Pollon di Scott di Arturo Minervini
© 2026 tuttonapoli.net - Tutti i diritti riservati
Editore: TC&C SRL - Testata giornalistica
aut. Tribunale Napoli n. 4 del 12/02/2020
Iscritto al Registro Operatori
di Comunicazione al n. 18246
Direttore editoriale: Antonio Gaito
Direttore responsabile: Francesco Molaro
