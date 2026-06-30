Podcast Di Napoli avvisa: "Ad Allegri devi dare determinati calciatori, altrimenti è un problema"

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Arturo Di Napoli, ex attaccante, è intervenuto sulla nostra Radio Tutto Napoli, prima radio tematica sul Napoli, in onda tutto il giorno, che puoi vedere qui sul sito o ascoltare sulle app (qui per Iphone o qui per Android) ed in auto col DAB.

Secondo te Lukaku è un giocatore su cui puntare ancora oppure serve affiancargli un altro attaccante più leggero?

"Ma io credo che Allegri sia molto bravo, è un allenatore che i rapporti con lo spogliatoio, i rapporti interpersonali sono quello che cura. Io credo che sia uno dei più bravi. È chiaro che i giocatori giovani devono avere qualità, io credo che lui abbia coraggio, non ha queste preclusioni tra vecchi e giovani. Io credo che sia proprio quello: non ha queste preclusioni. E sì, diventa importante quindi anche per il Napoli puntare proprio su un po' l'ingiovanimento della rosa. È un giovane su cui il Napoli, o comunque abbastanza giovane ma che per il calcio è già in rampa di lancio da un bel po', è Rasmus Højlund. Allegri lo avrebbe voluto anche al Milan lo scorso anno e ora se lo ritroverà a Napoli. Poi c'è un vecchio, tra virgolette, come Romelu Lukaku che è arrivato forse alla parte finale ormai della sua carriera."

Su Lukaku: anche vedendolo al Mondiale, dove magari non ha fatto benissimo ma ha comunque giocato e segnato, pensi che possa esserci nei tifosi l’idea che “segna quindi può essere utile tenerlo”?

"Io credo che sia tutta una questione mentale. Anche lui è un ragazzo avanti con l'età e la sua fisicità, se non la curi, se non dai una certa continuità, può diventare un problema. È chiaro che Lukaku ti può dare quell'alternativa, può dare un'alternativa a uno schema di gioco, però ormai la sua discontinuità è quella che più mi preoccupa. Ma anche la sua condizione fisica è quella che mi preoccupa più di ogni altra cosa. Io credo che finito un percorso bisogna iniziarne un altro, bisogna secondo me investire e abbassare anche l'età, perché credo che oggi sia importante anche quello."

Un altro nome di cui si parla è Antonio Vergara: ha fatto bene quando ha avuto continuità prima dell’infortunio. Che spazio deve avere nel Napoli del futuro?

"È difficile da dire, il Napoli è una squadra che deve puntare al massimo, una squadra che ha necessità di qualche giocatore che faccia infiammare il Maradona. Però sono tutti giocatori che hanno grandi qualità e bisogna stare attenti anche a come dirlo, ma ad Allegri bisogna dare determinati calciatori, altrimenti diventa un problema."