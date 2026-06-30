Manna frena sul mercato ed elogia due talenti: “Abbiamo pure Rao e Hasa…”

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Calciomercato Napoli, il direttore sportivo Giovanni Manna predica calma sui movimenti in entrata e sottolinea la presenza di Emanuele Rao e Luis Hasa

Il direttore sportivo Giovanni Manna ha fatto il punto sul calciomercato del Napoli: il punto principale è stato la profondità della rosa a disposizione, sottolineando di non avere l'urgenza di fare nuovi acquisti: "Il Napoli ha due portieri titolari, due terzini destri, cinque difensori centrali, tre terzini sinistri, sei centrocampisti, due esterni destri, due sinistri, quattro attaccanti", ha detto il ds azzurro che poi ha elogiato due talenti: "in più c'è Rao che è un giovane di grande prospettiva, più Hasa che rientra dalla Carrarese, più giovani che sono in prestito. Quindi pensiamo di avere una rosa... se ne esce uno, ma se non esce non entra nessuno. Quindi siamo tranquilli".

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