Live Primavera, Napoli-Torino 0-1 (Sandrucci 33’): gran punizione dell’esterno granata

vedi letture

PREMI F5 PER AGGIORNARE LA DIRETTA TESTUALE DI NAPOLI-TORINO

75' - Aumenta i giri del motore il Napoli, Borriello cerca qualche compagno al centro ma la difesa del Torino è vigile.

73' - Occasione d'oro sprecata dal Torino. Che errore di Raggioli che regala il pallone al Torino. Parte il contropiede granata con Ewurum, palla al centro per Gabellini che clamorosamente non riesce a ribadire in porta!

67' - Corner pee il Toro, destro altissimo di Pellini

63' - Prova a suonare la carica De Chiara ma finisce per perdere il pallone

60' - Dentro Raggioli fuori proprio Pereyra

59' - Destro improvviso di Pereyra che esce fuori di molto.

58' - Difende bene la difesa del Torino sulla discesa di Pereyra

53' - Punizione pericolosa per il Napoli

52' - Ammonito Bonaccina, intervento irregolare

49' - Sinistro di Bonacina, facile presa per Ferrante

48' - Scivola via la chance del pari per il Napoli che ci ha provato con il destro sbilenco di Olivieri

46' - Inizia il secondo tempo!

45' - Fine primo tempo senza minuti di recupero

42' - Velleitario tentativo da 30m per Caucci, palla facilmente gestita da Santer

37' - Prova a reagire il Napoli

33' - GOL DEL TORINO! Magistrale punizione di Sandrucci che con il mancino supera la porta difesa da Ferrante

32' - Atterrato Ballanti al limite dell'area di rigore

28' - Liema ci prova ma la palla termina a lato

25' - Ferrante dice no a Sandrucci! Micidiale ripartenza del Torino con Sandrucci che calcia di sinistro ma trova la respinta di Ferrante!

24' - Grande progressione di Gorica che fa alzare la squadra

19' - Offensiva del Toro gestita bene dalla difesa azzurra

14' - Reagisce il Torino: traversone di Carrascosa dalla sinistra, Gabellini vola in cielo e di testa non inquadra la porta.

11' - Clamorosa chance su calcio d'angolo per il Napoli! Carrascosa evita il gol con un miracolo davanti la porta!

6' - Cresce la manovra del Torino dopo un ottimo approccio del Napoli.

1' - Clamorosa occasione per Gorica! Gran lavoro di De Chiara, palla al centro che supera la difesa ma Gorica non riesce ad insaccare!

14.01 - Inizia la gara!

13.55 - Tutto pronto per l'inizio della gara

13.25 - Ecco le formazioni ufficiali della gara:

Napoli (3-5-2): Ferrante, Caucci, Gambardella, Garofalo, Olivieri, De Chiara, Genovese, Borriello, Torre, Gorica, Pereyra.

Torino: Santer, Pellini, Carrascosa, Gabellini, Ballanti, Zaia, Sandrucci, Acquah, Tonica, Liema, Bonacina

13.20 - Tutto pronto a Cercola per la sfida tra le due squadre. A breve le formazioni

10.55 - Temperatura mite a Cercola per la sfida tra Napoli e Torino

10.40 - Milton Pereyra sarà della partita! L'argentino è ufficialmente convocato per la gara e di conseguenza è ufficialmente un nuovo giocatore del Napoli!

Amiche ed amici di TuttoNapoli.net benvenuti all'interno del live testuale della sfida tra Napoli Primavera e Torino Primavera, valida per la 27ª giornata del Campionato Primavera 1. Appuntamento fondamentale nella corsa salvezza del massimo campionato giovanile italiano. La gara mette di fronte due squadre che stanno vivendo un momento delicato e che hanno assoluto bisogno di punti per allontanarsi dalle zone più pericolose della classifica.

Il Napoli arriva a questo match in un periodo complicato: gli azzurrini hanno ottenuto soltanto due vittorie nelle ultime nove partite, un rendimento che ha rallentato la corsa verso una salvezza tranquilla. Proprio per questo motivo la sfida assume un peso specifico molto alto, perché un risultato positivo potrebbe permettere alla formazione partenopea di creare un margine più rassicurante sulle dirette concorrenti.

Dall’altra parte c’è il Torino, attualmente al 17º posto in classifica e distante cinque punti dal Napoli. I granata sono chiamati a ridurre il divario per rilanciare le proprie speranze di permanenza nel Primavera 1, rendendo questa partita uno scontro diretto a tutti gli effetti.