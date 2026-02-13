Parte la diretta su Radio TuttoNapoli: dalle 8 c'è "Buongiorno Tutto Napoli"

vedi letture

Parte un'altra lunga giornata su Radio TuttoNapoli, prima radio tematica sul Napoli, che sarà live dalle 8 alle 19! Si partirà con Salvatore Amoroso ed il direttore Antonio Gaito con la rassegna stampa in “Buongiorno Tutto Napoli”

Alle 9.00 due ore con “Il bar di TuttoNapoli" con Giovanni Annunziata e Salvatore Amoroso ed i nostri opinionisti fino alle 11. Spazio poi a due ore di “Pausa Caffè" con Fabio Tarantino e Carlo Caporale. Dalle 13 via alle “Cronache azzurre” con Gennaro De Lena e Christian Marangio. Alle 15 il testimone passerà a "Napoli Talk" con Antonio Gaito ed Davide Baratto. Dalle 17 alle 18 il pomeriggio proseguirà con un’ora di grande passione e partecipazione con "Napoli nel mondo" con Roberto Stanzione ed i Club Napoli UANM. Dalle 18 la finestra anche sulle vicende della nostra città con “Difendo la città” a cura di Francesco Molaro e Fabio Zizolfi. In tutte le nostre produzioni i protagonisti sarete voi: potete mandarci messaggi whatsapp testuali o vocali al 349-4458615 oppure chiamarci allo 081-17974125

Per ascoltarci/vederci dal sito CLICCA QUI oppure scarica le nostre app gratuite:

Qui per scaricare l'app per Iphone o Ipad

Qui per scaricare l'app per Android

Qui per le Smart Tv Android

Qui per le nuove Smart Tv LG (in arrivo Samsung)