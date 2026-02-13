Beukema out ieri contro l'Ischia: c'è la notizia in vista di Napoli-Roma

Ieri, nella seduta con la squadra campana di Serie D, il gruppo di Conte ha segnato quattro gol senza subirne con doppietta di Lukaku e reti di Olivera e Cimmaruta, centrocampista della Primavera. Un confronto utile per aumentare il minutaggio di alcuni calciatori, come Big Rom o i nuovi, Alisson e Giovane, e per avvicinarsi così a domenica. Non era presente Beukema, ieri rimasto fuori per stato influenzale e già oggi potrebbe rivedersi e comunque dovrebbe recuperare per domenica. Lo riporta il Corriere dello Sport oggi in edicola.