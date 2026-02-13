Infortunio McTominay, ore decisive: cosa filtra per la Roma

Scott McTominay non era in campo ieri pomeriggio nell’allenamento congiunto contro l’Ischia alla ripresa degli allenamenti. Il suo recupero procede, ore e giorni decisivi: anche oggi le sue condizioni verranno valutate e c’è fiducia per il suo ritorno in campo, come da programma, per la Roma. Anche per questo martedì era rimasto a riposo contro il Como. L’obiettivo era concedergli una settimana piena per smaltire il fastidio che si era ripresentato, l’infiammazione al tendine del gluteo che è un problema atavico che ogni tanto ritorna. Lo riporta il Corriere dello Sport oggi in edicola.