Passione e interazione su Radio TuttoNapoli: dalle 17 parte "Passionapoli"

vedi letture

Prosegue la lunga giornata azzurra su Radio TuttoNapoli, prima web-radio sul Napoli interamente realizzata dalla redazione di TuttoNapoli.net. E' pronto a scattare il sesto format di quest'oggi: dalle 17 infatti si proseguirà con un’ora di grande passione e partecipazione con la partnership con "Passionapoli" di Guido Gaglione e Nicola Luongo e quest'oggi anche con il direttore di Tutto Napoli, Antonio Gaito.

Dalle 18, invece, la finestra anche sulle vicende della nostra città con “Difendo la città” a cura di Francesco Molaro e Fabio Zizolfi. Come sempre, non finisce qui: potrete riascoltare/rivedere tutto a seguire con le repliche o comodamente in podcast. In tutte le nostre produzioni i protagonisti sarete voi: potete mandarci messaggi whatsapp testuali o vocali al 349-4458615 oppure chiamarci allo 081-17974125

Puoi ascoltarci in DAB Campania, oppure per guardarci dal sito CLICCA QUI! O scarica le nostre app gratuite:

Qui per scaricare l'app per Iphone o Ipad

Qui per scaricare l'app per Android

Qui per le istruzioni per le Smart Tv (in arrivo Samsung ed Lg)