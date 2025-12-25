Radio TN Quale strategia sul mercato? Caporale: "Centrocampista solo in un caso. Sulle uscite..."

Il giornalista Carlo Caporale è intervenuto nel corso del "Bar di TuttoNapoli" sulla nostra Radio Tutto Napoli, prima radio tematica sul Napoli, in onda tutto il giorno, che puoi ascoltare/vedere qui sul sito o sulle app (qui per Iphone/Ipad o qui per Android): "Mercato a saldo zero? Le intenzioni di andare su un prestito, poi magari con diritto di riscatto o obblighi futuri, era già nel pensiero programmatico. L'esigenza imminente da colmare è a centrocampo per le tante assenze, alcune dureranno per tutto gennaio, un mese cruciale per le tante partite. L'importante però è avere una soluzione pronta la prima settimana. Anguissa e Gilmour rientreranno... se supporto deve esserci, che venga subito per una mano fattiva, uno da inserire subito nelle rotazioni, per evitare cosa è successo con Benfica e Udinese, una striscia prima e dopo, ma il carico di partite ravvicinate ad un certo punto s'è sentito. La fatica può pesare se non c'è recupero prima o dopo. Dopodichè, il mercato si può fare anche in chiave futura, prospettica, operazioni che nel breve hanno un valore relativo e quindi anche con i tempi più lunghi a fine finestra.

Mercato in uscita? I giovani possono apprendere dai campioni, poi hanno bisogno di giocare, prendere fiducia, giocare in partite vere. Deciderà l'allenatore capire l'utilità di alcuni giocatori. Ad un certo punto abbiamo visto ti mancano tanti giocatori e tutti concentrati nello stesso ruolo. Marianucci ha giocato pochissimo, ma passando alla difesa a tre e bastano un paio di assenze e devi adattare Di Lorenzo e Olivera, ma poi resti corto sui lati. Va valutato anche Lucca, è chiaro che ha meno spazio e torna Lukaku, ma Lukaku in che condizioni sarà tra 20 giorni? Dà garanzie? Può essere da subito un ricambio utile o va atteso? Sono tutti dubbi che possiamo analizzare, poi l'allenatore deciderà e dirà alla società di chi ha ancora bisogno. Poi c'è il discorso liste, solo per Under, un over porterebbe ad un'uscita di un over, potrebbe essere Mazzocchi".