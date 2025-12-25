Calendario folle, 9 sfide in un mese: torna in mente la frase di ADL

Altro che feste. Il Napoli giocherà domenica e poi è chiamato a un mese di gennaio che sarà intenso con tante gare e anche le due sfide decisive per conquistare i playoff di Champions League. Proprio del calendario ha parlato anche il presidente De Laurentiis ieri nel suo intervento a Radio Crc. Si gioca tanto, si gioca troppo, e il rischio infortuni è sempre dietro l'angolo. Dalla Cremonese al Chelsea, per il Napoli ci saranno nove partite in un mese. Si giocherà ogni tre giorni. Ecco il calendario delle prossime sfide:

Cremonese-Napoli domenica 28 dicembre ore 15

Lazio-Napoli domenica 4 gennaio ore 12.30

Napoli-Verona mercoledì 7 gennaio ore 18.30

Inter-Napoli domenica 11 gennaio ore 20.45

Napoli-Parma mercoledì 14 gennaio ore 18.30

Napoli-Sassuolo sabato 17 gennaio ore 18

Copenhagen-Napoli martedì 20 gennaio ore 21

Juventus-Napoli domenica 25 gennaio ore 18

Napoli-Chelsea mercoledì 28 gennaio ore 21