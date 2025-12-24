Radio TN Curiosità McTominay: "Allo United ne parlano sempre, anche se fuma il sigaro"

vedi letture

Ada Cotugno, giornalista di Fanpage, esperta di calcio inglese, è intervenuto nel corso di Pausa Caffè, trasmissione sulla nostra Radio Tutto Napoli, prima radio tematica sul Napoli, in onda tutto il giorno, che puoi ascoltare/vedere qui sul sito o sulle app (qui per Iphone/Ipad o qui per Android).

"Mainoo ha 20 anni, è giovanissimo, e la pressione del fratello, star dei reality, non lo aiuta con quella maglietta mostrata. Non è stato un gesto simpatico. Mainoo reclama spazio per un motivo: Ten Hag ha sempre provato a fondare la squadra su giocatori più giovani a cui affidare il progetto e Mainoo era tra questi. Poi con Amorim si è visto interrompere il suo processo di crescita a vent'anni. Per me è davvero forte la pressione dello United fa scuola. Meriterebbe un'opportunità. Tra i giovani centrocampisti inglesi, è tra i più completi. Sa fare tutto, è tecnico e fisico".

"McTominay? Riempie le pagine dei giornali inglesi, anche quando fuma il sigaro se ne parla. I tifosi dello United gli vogliono bene, ha trascorso tutta la sua carriera lì, ci sta. Lo hanno visto crescere. Il suo addio non è dipeso da lui. La colpa è del club che ha fatto di necessità virtù. Tatticamente non sapevano come utilizzarlo. Addirittura faceva il mediano dove sbagliava ogni cosa. Hojlund lancia frecciatine, invece".