Mainoo vuole il Napoli! Romano: "No ad altri club, solo gli azzurri! Lo United..."

vedi letture

Arrivano aggiornamenti sulla pista Kobbie Mainoo con il Napoli sempre interessato al giovane centrocampista inglese che allo United gioca poco. Ne parla Fabrizio Romano, giornalista, esperto di mercato, sul suo canale Youtube: "Il Napoli continua ad aspettare lo United e il vero problema non è l'infortunio di Mainoo, ma di Fernandes che rallenta i tempi. La Coppa d'Africa poteva rappresentare un ostacolo e ora con l'infortunio dell'ex Samp i tempi si possono allungare. Mainoo non parte l'1 gennaio ma il Napoli vorrebbe subito il centrocampista. Mainoo è pronto ad andare al Napoli nonostante stiano chiamando altri club.

Lui vuole Napoli. Lo seguono club inglesi e non solo. Il giocatore, però, ha voglia di Napoli. Ci vorrà un po' di pazienza".