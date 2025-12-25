Radio TN L'attore Ciotola: "Al nord soffrono il Napoli! Ora è una coppetta, stanno schiattando!"

L'attore e regista napoletano Lucio Ciotola è intervenuto alla nostra Radio Tutto Napoli, prima radio tematica sul Napoli, in onda tutto il giorno, che puoi ascoltare/vedere qui sul sito o sulle app (qui per Iphone/Ipad o qui per Android): "Non voglio fare pubblicità al mio film Santa Claus 'Nzallanù che è su Prime Video (ride, ndr), che è divertente, ma non lo diciamo, io voglio parlare del Napoli. E' una grande soddisfazione questa vittoria, l'Italia intera sta schiattando. Ma scherziamo? Vinciamo noi ed è una coppetta e siamo provinciali, vincono loro invece ed è la coppa con le orecchie. Invece abbiamo confermato che i campioni siamo noi.

Sui social i gruppi del nord vogliono ridicolizzarci, ci prendono in giro... c'è ancora la mentalità che il Napoli non è da primi posti o da Europa. Ci soffrono troppo, dai. Non è possibile, non sanno che dire, ora dicono che il Bologna ha deluso, ma non hanno capito niente! Ho visto la classifica della Supercoppa, c'è sempre stato interessa, ma la vince il Napoli e non va bene. Per noi invece è un bel Natale! Il 2025 è stato un anno favolosamente azzurro ed il 2026 sarà strepitosamente azzurro con i 100 anni di storia e prendiamo il quinto Scudetto! Un abbraccio ed auguri a tutti i tifosi, forza Napoli!".