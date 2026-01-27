Napoli-Fortini, Schira: "Sugli Under italiani non c'è saldo zero! Pronta l'offerta"

vedi letture

Niccolo Fortini nome caldo per il mercato del Napoli. Ne parla il giornalista Nicolò Schira sul suo canale Youtube. "Il Napoli sugli under italiani ha delle agevolazioni: non ha blocchi, non ha limiti. Tradotto, il Napoli 10-12, anche 15 milioni li può spendere per un giocatore under italiano, ovvero nato dal 2003 in giù. Sapete chi c’è come terzino under italiano che piace al Napoli? Nicolò Fortini, che al momento non ha accettato il rinnovo proposto dalla Fiorentina se non fino al 2030. Piace molto anche a Ricky Massara.

La Roma aveva offerto 8 milioni e mezzo più due di bonus, 10 e mezzo totali. La Fiorentina ha detto no perché per Fortini vuole almeno 15 milioni. Il Napoli secondo me 15 non li mette, potrebbe arrivare a 11-12 più bonus e una piccola percentuale sulla futura rivendita. Vedremo, ma il Napoli su Fortini si sta muovendo".