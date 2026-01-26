Napoli-Chelsea, il programma della vigilia: conferenze e rifinitura live su Radio Tutto Napoli!

Domani sarà la vigilia di Napoli-Chelsea. Come di consueto, il giorno prima ci sarà il media-day: sono previste le due conferenze stampa, quella di Antonio Conte e di un calciatore azzurro, in questo Scott McTominay, andrà in scena alle 12:30 allo stadio Diego Armando Maradona, mentre quella dell'allenatore del Chelsea Liam Rosenior (insieme a un calciatore dei Blues) è prevista per le 19:30, sempre nell'impianto di Fuorigrotta.

Per quanto riguarda le rifiniture, invece, il Chelsea la farà a Cobham, in Inghilterra, mentre quella del Napoli è prevista per le 14:30 a Castel Volturno. Tutti gli eventi potranno essere seguiti LIVE su RadioTuttoNapoli.net. Di seguito il programma.

Ore 12:30 Conferenza Conte e McTominay allo Stadio Maradona

Ore 14:30 Allenamento open SSCN (primi 15 minuti) al SSC Napoli Training Center

Ore 19:30 Conferenza allenatore e calciatore Chelsea allo stadio Maradona