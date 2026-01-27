Anguissa salta Chelsea e Fiorentina, Gazzetta: "Problema più grave del previsto"

Frank Zambo Anguissa continua ad avere problemi e non recupera neppure per la partita di domani contro il Chelsea. Ne parla La Gazzetta dello Sport oggi in edicola. "Problema più grave del previsto" si legge.

"I fatti che sovrastano qualsiasi opinione sono racchiusi nello scadenzario dei suoi tormenti, che sembravano finiti dieci giorni fa - più o meno in prossimità della gara con il Sassuolo - e che invece si sono protratti per almeno altre due partite, forse anche tre, chissà che non siano quattro, perché dopo aver smaltito la lesione al bicipite femorale della coscia sinistra, il camerunese s'è arreso ancora e di nuovo in una seduta atletica. Lombalgia si dice scientificamente, che vuol dire varie cose: e per un atleta, peraltro «fisico», è impossibile pensare di giocare senza sentirsi completamente bene, libero da qualsiasi forma di impedimento, fosse anche esclusivamente psicologico. Si procederà quindi seguendo le indicazioni di giornata, tra terapie e verifiche".