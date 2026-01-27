Mariani fa irritare Rocchi per il rigore negato al Napoli. E andrà al Mondiale
Mariani, arbitro di Juve-Napoli, doveva concedere rigore domenica. Così come Doveri al Var che poteva intervenire. L’episodio del doppio fallo, in particolare dell’abbraccio a due mani di Bremer su Hojlund, in una situazione completamente avulsa dal gioco, ha fatto irritare (eufemismo) il capo degli arbitri italiani, particolarmente arrabbiato con il nostro rappresentante alla rassegna estiva in Messico, Usa e Canada.
"Un episodio del genere non può passare inosservato, non lo si può trattare come un contatto fortuito. Non solo, ma il trend arbitrale di quest’ultimo periodo, virato clamorosamente alla pura moviola invece che al protocollo VAR, stride particolarmente con la mancata concessione del penalty a favore del Napoli". Lo riporta il Cds oggi in edicola.
UEFA Champions League 2025-2026
|VS
|Napoli
|Chelsea
Editore: TC&C SRL - Testata giornalistica
aut. Tribunale Napoli n. 4 del 12/02/2020
Iscritto al Registro Operatori
di Comunicazione al n. 18246
Direttore editoriale: Antonio Gaito
Direttore responsabile: Francesco Molaro