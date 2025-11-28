Sorpresa Marianucci? Idea inedita per risolvere l'emergenza a centrocampo
Soluzioni estreme e d'emergenza per il Napoli ora che anche Gilmour sarà ai box per diverso tempo e dovrà forse operarsi. Con anche Anguissa e De Bruyne ko, per Conte restano a centrocampo di ruolo solo Lobotka e McTominay. Così Repubblica oggi in edicola parla di possibili soluzioni alternative. Con una sorpresa, una novità inedita.
Una possibile soluzione per risolvere il problema potrebbe essere l'impiego di Luca Marianucci, difensore, nel ruolo inedito di play, come già accaduto nel corso di un’amichevole contro la Primavera. Potrebbe essere questa una soluzione in attesa della riapertura del mercato invernale.
