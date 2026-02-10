Radio TuttoNapoli, dalle 9 aprono le porte del "Bar di TuttoNapoli": scrivici o chiamaci

Oggi insieme live dalle 8 alle 24!. Il maxi-palinsesto di Radio TuttoNapoli, prima radio tematica sul Napoli, dopo "Buongiorno TuttoNapoli" quest'oggi prosegue alle 9.00 con due ore con “Il bar di TuttoNapoli" con Giovanni Annunziata e Salvatore Amoroso fino alle 11.

Spazio poi a due ore di “Pausa Caffè" con Fabio Tarantino ed i suoi ospiti. Dalle 13 via alle “Cronache azzurre” con i nostri Gennaro De Lena e Carlo Caporale che alle 15 passeranno il testimone a Napoli Talk con Antonio Gaito, Davide Baratto ed i loro opinionisti.

Dalle 17 il format "Napoli nel mondo" con Roberto Stanzione ed i Club Napoli Uanm. Dalle 18, invece, la finestra anche sulle vicende della nostra città con “Difendo la città” a cura di Francesco Molaro e Fabio Zizolfi che per l'occasione sarà un pre-partita aggiunto. Dalle 19 poi il via a "Napoli in campo" per seguire prima, durante e dopo Napoli-Como con Antonino Treviglio e Christian Marangio ed i nostri inviati fino a mezzanotte! Come sempre, non finisce qui: potrete riascoltare/rivedere tutto a seguire con le repliche o comodamente in podcast. In tutte le nostre produzioni i protagonisti sarete voi: potete mandarci messaggi whatsapp testuali o vocali al 349-4458615 oppure chiamarci allo 081-17974125

