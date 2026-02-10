Schira annuncia: "Napoli su due futuri parametri zero della Roma"

Il Napoli sul mercato lavora al futuro e guarda anche al mercato degli svincolati, in modo particolare occhi in casa Roma. Ne parla sul suo canale Youtube il giornalista Nicolò Schira: "La Roma ha il problema Çelik, il terzino turco che vuole un triennale o quadriennale da 4 milioni a stagione. La Roma gli ha offerto un triennale da 2,8: no del turco al rinnovo. Sondaggio del Liverpool, anche la Juve ha chiesto informazioni.

La Juve si era informata anche su Mingueza, ma poi la situazione è finita su un binario morto. Comunque ci sono tante possibilità. La sensazione è che, come ha già fatto con Jonathan David, la Juve ami i parametri zero e possa prenderne uno o due. Ma l’Inter è sempre attenta, c’è la Juve, c’è il Napoli che potrebbe fare delle mosse sui parametri zero, così come tante altre società. Il piatto è molto interessante".

Non solo Celik, però: "Pellegrini aspetta un segnale dalla Roma ed è disposto anche a ridursi l'ingaggio pur di restare in giallorosso, se non dovesse trovare d'accordo con la Roma, attenzione alla Premier League, il West Ham si è già interessato al numero 7 giallorosso, ma attenzione anche a qualche sondaggino, qualche telefonata esplorativa per sapere come stanno le cose da parte di Napoli e Inter sul centrocampista".