Napoli-Como, le probabili formazioni: Conte riflette su tre ballottaggi

Il Napoli di Antonio Conte ha trovato la seconda vittoria di fila e il modo in cui è arrivata, all'ultimo secondo e in inferiorità numerica contro il Genoa, può dare una grossa spinta emotiva per il prossimo match. Infatti, conquistare la semifinale di Coppa Italia sarebbe un ulteriore passo in avanti per lasciarsi alle spalle la delusione Champions, ma in un Maradona sold out arriverà il Como più riposato e soprattutto ben preparato da Cesc Fabregas.

Le ultime sul Napoli

Antonio Conte ritrova Politano nei convocati, ma va verso il forfait McTominay e sarà un'assenza pesante. Dunque 3-4-2-1, si riapre il ballottaggio Meret-Milinkovic tra i pali, in difesa Beukema, Rrahmani e Juan Jesus che sarà poi squalificato in campionato; sulle corsia sinistra potrebbe rifiatare Spinazzola, al suo posto Olivera con Gutierrez che se la gioca con Mazzocchi (in rialzo le sue quotazioni), in mediana Lobotka insieme al tuttofare Elmas. Sulla trequarti, accanto a Vergara è testa a testa tra Giovane e Alisson Santos con l'ex Verona favorito; come centravanti non ci sono alternative ad Hojlund.

Le ultime sul Como

Cesc Fabregas ha avuto nove giorni di riposo, visto il rinvio della gara di campionato contro il Milan, e dovrebbe schierare i suoi uomini migliori. Nel 4-2-3-1 c'è Butez a protezione dei pali, terzini Smolcic e Valle, al centro della difesa Ramon e Kempf, quest'ultimo leggermente in vantaggio su Diego Carlos. In cabina di regia accanto a Perrone ci sarà uno tra Da Cunha e Caqueret, sulla trequarti pronta a esplodere la qualità di Nico Paz, Baturina e Jesus Rodriguez, ma c'è anche l'opzione Vojvoda per avere maggior copertura. Per il ruolo di centravanti, Douvikas ha recuperato dalla distorsione alla caviglia, se non avrà i 90 minuti toccherà a Caqueret da falso 9.

Stadio Diego Armando Maradona (Napoli) martedì 10 febbraio ore 21:00

NAPOLI (3-4-2-1) probabile formazione: Meret; Beukema, Rrahmani, Juan Jesus; Mazzocchi, Lobotka, Elmas, Olivera; Giovane, Vergara; Højlund. All. Conte

Ballottaggi: Meret-Milinkovic 55-45%, Giovane-Santos 60-40%, Mazzocchi-Gutierrez 55%-45%

Indisponibili: De Bruyne, Gilmour, Anguissa, Neres, Di Lorenzo, McTominay

COMO (4-2-3-1) probabile formazione: Butez; Smolcic, Ramon, Kempf, Valle; Perrone, Da Cunha; Rodriguez, Nico Paz, Baturina; Douvikas. All. Fabregas

Ballottaggi: Smolcic-Van der Brempt 60-40%, Kempf-Diego Carlos 55-45%, Rodriguez-Vojvoda 60-40%, Douvikas-Caqueret 55-45%

Indisponibili: Diao, Goldaniga

DOVE SEGUIRLA - Diretta Tv su Mediaset, diretta testuale su Tuttonapoli e reaction ed opinioni live su Radio Tutto Napoli