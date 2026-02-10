Giordano: "Conte deve prendersi responsabilità, su Anguissa di nuovo cita i medici!"
Nel corso di 'Ne Parliamo il Lunedì' su Canale 8, è intervenuto il giornalista della Gazzetta dello Sport Antonio Giordano: "Che piova o che ci sia il bel tempo, che il Napoli vinca, come è successo a Genova, o perda, come è successo a Bologna, l’allenatore Conte, che è un grande allenatore, trova spesso il modo per attaccare.
L’ha rifatto, credo per la terza volta, contro lo staff medico, con una frase che, onestamente, non è proprio gradevolissima. Dirottando quindi le responsabilità dell’infortunio di Anguissa esclusivamente su un settore, quando invece penso che sia il caso di condividerle tutte. Un grande allenatore è sempre un grande allenatore, anche quando finisce la partita".
10 feb 2026 21:00
Coppa Italia Frecciarossa 2025-2026
Coppa Italia Frecciarossa 2025-2026
|VS
|Napoli
|Como
