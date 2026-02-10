La scelta di Buongiorno per il Como. E spunta il pensiero del centrale

di Fabio Tarantino

Alessandro Buongiorno fa parlare i social: «Pe’ sta maglia, nun se molla!», ha scritto ieri pomeriggio con una storia Instagram allegando la foto di un’esultanza di squadra. Il centrale di Conte oggi riposa, tornerà domenica con la Roma quando mancherà Juan Jesus per squalifica. Buongiorno non vede l’ora di ritrovare il campo per riscattare gli errori di Genova, un incidente di percorso che vorrà cancellare quanto prima. Conte cambierà il Napoli per la sfida di Coppa Italia contro il Como in un Maradona sold out da giorni. Lo scrive il Corriere dello Sport oggi in edicola. 