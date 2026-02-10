La scelta di Buongiorno per il Como. E spunta il pensiero del centrale
Alessandro Buongiorno fa parlare i social: «Pe’ sta maglia, nun se molla!», ha scritto ieri pomeriggio con una storia Instagram allegando la foto di un’esultanza di squadra. Il centrale di Conte oggi riposa, tornerà domenica con la Roma quando mancherà Juan Jesus per squalifica. Buongiorno non vede l’ora di ritrovare il campo per riscattare gli errori di Genova, un incidente di percorso che vorrà cancellare quanto prima. Conte cambierà il Napoli per la sfida di Coppa Italia contro il Como in un Maradona sold out da giorni. Lo scrive il Corriere dello Sport oggi in edicola.
Prossima partita
10 feb 2026 21:00
Coppa Italia Frecciarossa 2025-2026
Coppa Italia Frecciarossa 2025-2026
|VS
|Napoli
|Como
© 2026 tuttonapoli.net - Tutti i diritti riservati
Editore: TC&C SRL - Testata giornalistica
aut. Tribunale Napoli n. 4 del 12/02/2020
Iscritto al Registro Operatori
di Comunicazione al n. 18246
Direttore editoriale: Antonio Gaito
Direttore responsabile: Francesco Molaro
