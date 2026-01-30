Radio TuttoNapoli sempre live: dalle 15 c'è "Napoli Talk", scrivici o chiamaci live

vedi letture

In onda dalle 8, prosegue il palinsesto di Radio TuttoNapoli, prima radio sul Napoli interamente realizzata dalla redazione di TuttoNapoli.net. Dopo i primi quattro format, alle 15 la programmazione prosegue e scatta l'ora di "Napoli Talk" con Antonio Gaito, Davide Baratto ed i nostri opinionisti. Nella seconda ora, invece, "Anteprima Serie A" per entrare anche nella presentazione del turno di Serie A.

Dalle 17 alle 18 il pomeriggio proseguirà con un’ora di grande passione e partecipazione con "Napoli nel Mondo" con Roberto Stanzione ed i club Napoli da tutto il mondo. Dalle 18, per chiudere, la finestra anche sulle vicende della nostra città con “Difendo la città” a cura di Francesco Molaro e Fabio Zizolfi. In tutte le nostre produzioni i protagonisti sarete voi: potete mandarci messaggi whatsapp testuali o vocali al 349-4458615 oppure chiamarci allo 081-17974125

Puoi ascoltarci in DAB Campania, anche vederci dal sito CLICCA QUI oppure scaricare le nostre app gratuite per Iphone o Android

Qui per scaricare l'app iOS per Iphone o Ipad

Qui per scaricare l'app per Android