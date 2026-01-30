Subito 71mln da spendere a luglio: serve la Champions per restare al top

Ora la qualificazione alla prossima Champions League sarà fondamentale per gli azzurri e per le strategie del club. Lo scrive La Gazzetta dello Sport oggi in edicola spiegandone anche i motivi: "II Napoli non si è mai risparmiato, per natura, poi negli ultimi due anni s'è issato su cime tempestose e dall'ultimo mercato è uscito con una spesa complessiva che s'aggira intorno ai 200 milioni, 71 dei quali da versare al Manchester United (45) e all'Udinese (26) dal primo luglio.

Una società così sana, che ha riserve accumulate con lungimiranza, non rischia di vacillare ma la vita da grande ha costi, il monte ingaggi ha toccato vette insospettabili (tutto compreso, girella sui 150 milioni) e alla Champions League non si può rinunciare: il trentesimo posto su trentasei sa di flop tecnico e pure economico, ha lasciato in dote i circa 19 milioni per l'accesso".