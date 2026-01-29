Flop Champions, il Napoli incasserà molto meno del previsto: ecco la cifra finale

Il Napoli dice addio alla Champions League. La squadra di Antonio Conte è stata sconfitta 3-2 dal Chelsea nell’ultima giornata della League Phase, chiudendo il girone unico al 30° posto con appena 8 punti conquistati in 8 giornate e restando così fuori anche dalla zona playoff. Oltre al verdetto sportivo, resta però da capire quale sia stato l’impatto economico del percorso europeo degli azzurri.

Il nuovo format della competizione, introdotto dalla stagione 2024/25, ha portato con sé più partite già nella prima fase e un aumento complessivo dei ricavi distribuiti dalla UEFA, saliti a 2,47 miliardi di euro rispetto ai circa 2 miliardi del ciclo precedente. Calcio e Finanza ha stimato gli introiti garantiti al Napoli, ora che il cammino europeo è definitivamente terminato. Il club di De Laurentiis, alla luce dell’eliminazione, incasserà circa 48,5 milioni di euro dalla partecipazione alla Champions League 2025/26. Nel dettaglio, i ricavi derivano dalla quota di partecipazione, dai bonus legati al ranking europeo e non europeo, dalla posizione finale in classifica e dai risultati ottenuti sul campo.