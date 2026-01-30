Ultim'ora Sterling sempre nel mirino! Sky: "Il Napoli ci pensa. Tre nomi per l'esterno"

Su Sulemana oltre alla Roma resta anche il Napoli, che potrebbe offrire solo un prestito con diritto di riscatto e per questo tiene vive anche altre soluzioni possibili. Tra queste c’è sempre quella che porta ad Alisson Santos dello Sporting Lisbona, ma anche quella relativa a Sterling, rimasto svincolato dopo la fine dell’esperienza con il Chelsea. Lo riporta la redazione di Sky Sport.

Ecco cosa aveva detto il ds Manna prima di Napoli-Chelsea mercoledì. "Raheem è un calciatore molto forte che però non gioca da molto tempo. Ci abbiamo parlato durante l'estate e non è un segreto, ma in questo momento la vedo difficile perché ha ancora aspettative economiche importanti. Alisson? E' un giocatore che ci piace, è una cosa uscita oramai. E' un calciatore che ha qualità e spunto, vediamo cosa succederà nei prossimi giorni, parlarne adesso è irrispettoso perché si sta giocando l'accesso alle prime 8 di Champions. Vediamo poi cosa succederà nei prossimi giorni".