Prosegue l'emergenza, ma Conte ritrova due pezzi con la Fiorentina. E forse pure Rrahmani

vedi letture

Archiviata la sfida con il Chelsea, per il Napoli è già tempo di voltare pagina: sabato al Maradona arriva la Fiorentina in un altro match ad alta difficoltà. Conte dovrà fare i conti con una situazione che cambia poco sul piano delle disponibilità. Rispetto all’ultima gara, il quadro resta simile, con l’attenzione puntata soprattutto sulle condizioni di McTominay.

Tra le possibili novità figurano il nuovo acquisto Giovane e Mazzocchi, mentre resta in dubbio Rrahmani, che prova a strappare almeno la convocazione. L’infermeria, però, continua a essere affollata e non offre segnali incoraggianti: al momento è rientrato soltanto Lukaku. Restano incerte le tempistiche per Politano, Milinkovic-Savic, Anguissa, Neres e Gilmour, mentre De Bruyne ha scelto di proseguire le cure in Belgio. Un’emergenza che pesa sul presente e che farà discutere anche a fine stagione.