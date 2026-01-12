Radio TN Raspadori aspetta il Napoli, Tmw: serve una cessione specifica per sbloccare l’affare

Raimondo De Magistris, giornalista di TMW e Radio Sportiva, è intervenuto nel corso di "Napoli Talk" sulla nostra Radio Tutto Napoli, prima radio tematica sul Napoli, che puoi ascoltare/vedere qui sul sito, in auto col DAB Campania o sulle app gratuite (scarica qui per Iphone o qui per Android): "Dopo il rigore sembrava finita, solo una squadra con un carattere assurdo poteva riprenderla quella partita lì. Gol di Calhanoglu, Bastoni che chiama tutto lo stadio, San Siro una bolgia... sembrava davvero finita lì, anche perché il Napoli non è che avesse tutte queste armi dalla panchina per ribaltarla. E invece con l'unico cambio a disposizione, Noa Lang, il Napoli è riuscito a ribaltarla in un secondo tempo giocato molto bene. Anche il primo tempo è stato buono, il Napoli era partito forte e poi l'Inter passa alla prima occasione, prendendo in pugno la partita per 20 minuti, lì poi la reazione del Napoli. Ieri c'erano tutte le premesse perché l'Inter andasse a +7, ma il Napoli ha dimostrato di nuovo di essere un grande gruppo e una grande squadra. Ieri si è vista la versione migliore del Napoli".

Su Raspadori-Napoli: "L'idea di uscire dall'Atletico dalla porta di servizio non è un'idea che solletica molto Raspadori. La Roma si aspettava il suo sì ma ancora non l'ha ricevuto, perché se deve tornare in Italia la priorità è il Napoli. Questo lo ha capito anche la Roma, lo ha capito Massara e per di più Ryan Friedkin. Capito Raspadori continuava a temporeggiare, la Roma sta andando su altri obiettivi, su Robinio Vaz classe 2007 del Marsiglia molto promettente - però passare da Zirkzee a Vaz è un grosso interrogativo -, e su Malen dell'Aston Villa. Quest'ultima è una trattativa molto avanzata proprio perché da Raspadori il sì non arriva, è lì in attesa e il Napoli spera anche se i tempi di Lucca non sono così brevi. Il Napoli non ha alternative a questa strategia di mercato a costo zero, c'è bisogno di cessioni che però non possono essere quelle di Marianucci e Ambrosino. L'unica è quella di Lorenzo Lucca che tra i big è il più sacrificabile, quello che serve meno tra i giocatori a disposizione. Quella di Lucca è l'operazione più costosa che ha messo in piedi il Napoli in estate ed è quella l'uscita che serve al Napoli per sbloccare il mercato in entrata. L'obiettivo è Raspadori se il Napoli riesce a sbloccare Lucca, ad oggi l'unica pista possibile è il Benfica perché in Italia e in Premier League non ha scaldato i cuori di nessuno".