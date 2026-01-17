Podcast Rastelli: "Napoli fatica con i blocchi bassi, col Sassuolo tutta un'altra gara"

vedi letture

Massimo Rastelli, ex attaccante e oggi allenatore, è intervenuto nel corso del "Bar di TuttoNapoli" sulla nostra Radio Tutto Napoli, prima radio tematica sul Napoli, che puoi ascoltare/vedere qui sul sito, in auto col DAB Campania o sulle app gratuite (scarica qui per Iphone o qui per Android): "Le due gare contro Verona e Parma hanno palesato le difficoltà del Napoli contro squadre che si chiudono tantissimo, che fanno blocco basso negli ultimi 25-30 metri, le difficoltà a trovare quegli spazi per andare a sbloccare quelle gare e renderle più agevole. Mentre quelle come contro l'Inter sono gare completamente diverse, dal punto di vista tattico e della preparazione mentale: ci sono due squadre forti che si affrontano a viso aperto e ci sono più spazi, emergono più qualità.

La partita contro il Parma credo che il Napoli l'abbia approcciata in maniera positiva, ma non l'ha sbloccata: è un peccato per il gol annullato per millimetri che avrebbe messo la gara su altri binari. Il Parma poi con il passare dei minuti ha preso coraggio e raddoppiato le energie, mentre il Napoli non è riuscito a trovare quel guizzo. La qualità individuale che possa rompere certi equilibri non c'è stata. Quando giochi ogni tre giorni oltre alle energie fisiche che spendi, ci sono le energie nervose: non è semplice ricaricare e avere lo stesso impatto a ogni gara. Soprattutto quando vai ad affrontare quelle squadre che reputi inferiori a te e quindi c'è una carica di preparazione mentale diversa. Però rispetto a Parma e Verona, il Napoli va ad affrontare ora il Sassuolo che ha un tipo di gioco diverso: fa del possesso la sua squadra migliore e sarà una partita diversa. Credo che il Napoli avrà più spazi per sfruttare le sue qualità, poi è chiaro che dovrà essere bravo Antonio Conte nel mettere inizialmente chi è più fresco fisicamente e mentalmente.

Anguissa? È fondamentale per il Napoli, anche se sono stati tutti bravi attraverso il lavoro a rimanere attaccato, a stare lì a giocarsi lo Scudetto. Mi auguro che il Napoli possa recuperare e non perdere più nessuna pedina fino alla fine della stagione, per permettere all'allenatore di avere sempre forze fresche. Con le cinque sostituzioni puoi riuscire a cambiare la gara nei momenti di difficoltà, con gli uomini in panchina che te la riescano a cambiare. Vergara? Durante la gara Conte ha cercato di dare dell'imprevedibilità e mettere un po' di qualità, creare superiorità con l'uno-contro-uno fa la differenza: quando Neres è uscito per gli acciacchi, Vergara ha fatto vedere che con la sua qualità e freschezza può dare un contributo. È chiaro che l'allenatore che lo vede tutti i giorni nell'allenamento, può capire in quali condizioni e in quale ruolo Vergara può dare il meglio di se stesso".