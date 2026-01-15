Podcast Scarlato fa un nome a sorpresa: "E' il miglior acquisto estivo, ma ha problemi con Conte"

Gennaro Scarlato, allenatore ed ex difensore del Napoli, è intervenuto nel corso di "Napoli Talk" sulla nostra Radio Tutto Napoli, prima radio tematica sul Napoli, in onda tutto il giorno, che puoi ascoltare/vedere qui sul sito o sulle app (qui per Iphone/Ipad o qui per Android): "Non è un alibi, ma si fanno sentire gli infortuni. Vedi lo stesso Neres, che è entrato e poi è dovuto uscire. Sono tutte situazioni che all'interno di una rosa, per quanto ampia, pesano. Quando vengono meno giocatori importanti devi adeguarti, ma puoi fare qualche partita sottotono. E' normale che se Conte avesse a disposizione la rosa che ha l'Inter, senza infortuni, allora il discorso cambierebbe. E parlo dei numeri della rosa, non della qualità".

Conte ha sbagliato la gestione e ci sono tutti questi infortuni?

"Sicuramente la sua gestione ha un peso. Poi gli acquisti fatti su indicazioni sue non hanno fatto quello che loro pensavano che facessero. E mi riferisco a Lang e Lucca su tutti. E' anche vero che non hanno avute tante occasioni per esprimersi, Lucca più di tutti, ma sono tutte situazioni che ti porti dietro e che poi fanno vedere i problemi visti ieri".

Cuesta si diceva fosse un giochista, ieri invece ha fatto una partita all'italiana.

"Parlando con Mora, che è di Parma, mi diceva che i pareri lì sono discordanti. C'è chi dice che è un buon allenatore e chi dice che non lo è. Ma sinceramente mi ha deluso vedere il Parma di ieri sera. Mi aspettavo un po' di aggressività in più, mi aspettavo un Parma che potesse dare pensieri alla difesa del Napoli. Invece non è stato così".

Il Napoli ha sbagliato il mercato estivo?

"Quando si fanno degli acquisti si fanno delle valutazioni ben precise. Si lavora sulle indicazioni dell'allenatore, si stabiliscono 2-3 obiettivi e poi si cerca di prendere il nome in cima alla lista per poi scorrere in giù. In cima alla lista secondo me c'erano sia Lucca che Lang, per cui questi calciatori stanno deludendo. Beukema ha qualche problema con l'allenatore perché è strano che un calciatore che stava facendo bene sia stato poi accantonato. Ma credo che tra gli acquisti lui sia stato il migliore".