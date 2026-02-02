Speciale Mercato su Radio Tutto Napoli, il palinsesto di oggi: live dalle 8 alle 21.30!

vedi letture

Speciale ultimo giorno di mercato con il nostro inviato a Milano! Anche oggi il palinsesto di Radio TuttoNapoli, prima radio tematica sul Napoli, inizierà dalle 8 con Salvatore Amoroso ed Arturo Minervini con la rassegna stampa in “Buongiorno Napoli”. Alle 9.00 due ore con “Il bar di TuttoNapoli" con Salvatore Amoroso ed i nostri opinionisti fino alle 11. Spazio poi a due ore di “Pausa Caffè" con Fabio Tarantino e Carlo Caporale ed i primi collegamenti da Milano con il nostro inviato Giovanni Annunziata. Dalle 13 via alle “Cronache azzurre” con Gennaro De Lena e Davide Baratto. Alle 15 il testimone passerà a "Napoli Talk" con Antonio Gaito e Christian Marangio. Dalle 17 alle 18 il pomeriggio proseguirà con un’ora di grande passione e partecipazione con "Passionapoli" con Nicola Luongo e Guido Gaglione. Dalle 18 la finestra anche sulle vicende della nostra città con “Difendo la città”, oggi in versione calciomercato, a cura di Francesco Molaro e Fabio Zizolfi . Dalle 19 alle 20.30 lo Speciale Mercato con Christian Marangio ed il nostro inviato per la chiusura del mercato. Ma non finisce qui perché dalle 20.30 "Tutto Basket Napoli", il solito speciale del lunedì con Fabio Esposito ed Elio De Falco.

In tutte le nostre produzioni i protagonisti sarete voi: potete mandarci messaggi whatsapp testuali o vocali al 349-4458615 oppure chiamarci allo 081-17974125

Per ascoltarci/vederci dal sito CLICCA QUI oppure scarica le nostre app gratuite:

Qui per scaricare l'app per Iphone o Ipad

Qui per scaricare l'app per Android

Qui per le Smart Tv Android

Qui per le nuove Smart Tv LG (in arrivo Samsung)