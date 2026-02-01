Podcast Zappa-Napoli, da Cagliari: “Conosce molto bene la Serie A, si inserirebbe senza problemi”

vedi letture

Giancarlo Cornacchia, giornalista di TuttoCagliari.net, è intervenuto nel corso di "Domenica Sport" sulla nostra Radio Tutto Napoli, prima radio tematica sul Napoli, in onda tutto il giorno, che puoi ascoltare/vedere qui sul sito o sulle app (qui per Iphone/Ipad o qui per Android).

Si parla di Gabriele Zappa per il Napoli. Potrebbe essere il sostituto di Di Lorenzo sia da braccetto di destra sia come esterno, come ha già fatto a Cagliari. Cosa ci puoi dire su questa trattativa? “Allora, diciamo che nulla è precluso. Zappa potrebbe partire, ma potrebbe anche rimanere a Cagliari. Quando una squadra come il Napoli, che gioca in competizioni europee e lotta per lo Scudetto, bussa alla tua porta, è normale che il giocatore sia lusingato. Certo, a Cagliari è ormai un senatore dello spogliatoio e ha rinnovato di recente, ma l’occasione di giocare a Napoli è importante. Il club rossoblù non chiude la porta, ma bisognerà trovare la formula giusta: il Napoli vorrebbe un prestito, mentre il Cagliari cerca garanzie, magari un diritto di riscatto a fine stagione”.

Quali sono, secondo te, le caratteristiche di Zappa che lo rendono appetibile per una squadra come il Napoli? “Zappa ha accumulato molta esperienza in Serie A. È fondamentalmente un terzino destro, con una spiccata propensione offensiva: cross, inserimenti, profondità. In fase difensiva può avere qualche difficoltà, ma quando gioca da braccetto di destra nella difesa a tre riesce a rendere meglio. Arrivare a Napoli come sostituto di Di Lorenzo sarebbe una grande responsabilità, ma anche un salto di qualità per lui”.

Quest’anno Zappa ha perso un po’ di spazio a Cagliari con l’arrivo di Marco Palestra. Come vedi il suo futuro? “Sì, Palestra lo ha relegato un po’ in panchina, ma l’esperienza e la qualità di Zappa restano importanti. Arrivare a Napoli potrebbe rilanciarlo e dargli nuove motivazioni. È un ragazzo che conosce il campionato e sa gestire le situazioni, quindi potrebbe inserirsi senza problemi”.

Ti ricordi l’ultima volta che sei stato ospite qui a Radio Tutto Napoli? Parlammo di Kilicsoy…”Esatto, era la vigilia di Napoli-Cagliari, match di Coppa Italia. Kilicsoy era visto come un giovane talento, quasi un “fiorellino”. Ieri ha segnato e, di fatto, è diventato il capocannoniere del Cagliari. Dimostra mezzi tecnici importanti, personalità e futuro brillante, sia per il club che per la nazionale”.

E il lavoro di mister Pisacane a Cagliari? “All’inizio è stato timido, ma ha costruito un’identità forte nel gruppo, valorizzando i giovani e creando una squadra più quadrata. 7 punti in più rispetto allo scorso anno con Nicola testimoniano il lavoro svolto. Certo, commette errori, ma è la sua prima stagione in Serie A come allenatore. Al momento, il bilancio è molto positivo, anche se la salvezza è ancora tutta da conquistare”.