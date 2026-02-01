Ultim'ora Napoli-Alisson Santos, si chiude! Sky: scambio documenti con lo Sporting! Le cifre

Il Napoli è ormai a un passo dalla chiusura ufficiale dell’operazione Alisson Santos con lo Sporting, dopo aver già raggiunto un accordo verbale tra le parti. Il club azzurro ha individuato nel brasiliano il profilo ideale per rinforzare la rosa a disposizione di Antonio Conte, soprattutto alla luce delle recenti uscite. La trattativa è entrata nella fase conclusiva con lo scambio dei documenti, segnale evidente della volontà di arrivare rapidamente alla firma definitiva.

L’affare prevede un prestito oneroso da 3,5 milioni di euro con diritto di riscatto fissato, che porterebbe l’operazione complessiva a circa 20 milioni. La dirigenza del Napoli ha spinto con decisione per la chiusura, convinta delle qualità del classe 2002, già protagonista con lo Sporting. A conferma del suo valore, pochi giorni fa Alisson Santos ha realizzato il gol decisivo in Champions League che ha garantito ai portoghesi la qualificazione tra le prime otto, dimostrando di poter essere un elemento incisivo anche a partita in corso. A riferirlo sul proprio sito è il giornalista ed esperto di mercato Sky, Gianluca Di Marzio.