Infortunio Di Lorenzo, non è il crociato! Sky: esclusa l'operazione! I tempi di recupero

Oggi alle 13:02In primo piano
di Pierpaolo Matrone

Arrivano notizie incoraggianti per il Napoli dopo l’apprensione delle ultime ore. Stando a quanto riferito da Sky Sport, gli accertamenti effettuati in mattinata su Giovanni Di Lorenzo hanno escluso il coinvolgimento del legamento crociato, scongiurando lo scenario più temuto. La diagnosi parla di una distorsione di secondo grado al ginocchio.

Un verdetto che restituisce serenità all’ambiente azzurro e allo staff guidato da Antonio Conte, reduce dalla vittoria per 2-1 sulla Fiorentina ma preoccupato per le immagini dell’uscita in barella del capitano. Evitato l’intervento chirurgico, ora parte il programma di recupero. Per questo tipo di trauma i tempi standard oscillano tra le 4 e le 6 settimane prima del rientro in campo. Un’assenza pesante, ma con un orizzonte decisamente più rassicurante rispetto alle prime sensazioni.

