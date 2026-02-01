Radio TN Calciomercato Napoli, Schira svela: “Conte ha posto il veto alla cessione di Olivera”

Nicolò Schira, giornalista ed esperto di mercato, è intervenuto a "Domenica Azzurra" su Radio Tutto Napoli, prima radio tematica sul Napoli, che puoi ascoltare/vedere qui sul sito, in auto col DAB Campania o sulle app gratuite (scarica qui per Iphone o qui per Android): “Juanlu? Da quello che so, è molto difficile. Piace tantissimo al Napoli, che lo ha inseguito tutta l’estate, però il Napoli ha il mercato a saldo zero. Il Siviglia vuole 17-18-20 milioni di euro magari con i bonus. E’ un’operazione che ad oggi il Napoli non può fare a meno che non ci sarà un’uscita. Si è parlato di Olivera, ma poi ieri quando si è fatto male Di Lorenzo Conte ha inserito l’uruguaiano e non Beukema, come magari tanti potevano immaginare. Per l’allenatore Olivera è più avanti nelle gerarchie e quindi è stato messo il veto a questa partenza. Non penso che arrivino delle offerte per Beukema, che è sicuramente tra i flop di questa stagione.

Magari Juanlu tornerà d’attualità in estate quando il Napoli avrà di nuovo la possibilità di operare liberamente e decidere anche se e come spendere. Conte è un allenatore che ha sempre avuto il blocco dei titolarissimi e il blocco delle prime alternative. E’ stato così all’Inter, al Chelsea e non solo. Se fai una sola competizione con 16-17 giocatori, arrivi in fondo, mentre se giochi ogni 3 giorni diventa più complicato, soprattutto se come quest’anno succede l’ecatombe. Mi pare che nella rosa solo 6 giocatori non hanno mai avuto mezzo problema. Questo è un problema quando giochi tanto, perché Conte è un allenatore che ti spreme: le sedute di allenamento sono molto intense e anche psicologicamente ti consuma".