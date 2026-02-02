Sky, Di Canio: "Pantomima Conte! Antonio ti voglio bene, ma i tuoi si sono fatti male alla 10ª partita"

Nel corso di 'Sky Calcio Club', l'ex attaccante di Napoli e Juventus Paolo Di Canio ha parlato di Antonio Conte, dopo le dichiarazioni rilasciate dal tecnico azzurro nel post-partita di Napoli-Fiorentina: "lo voglio bene ad Antonio, è un verace, ma se avesse detto anche in passato quando invece vinceva, che non si faceva male nessuno e vedeva squadre con dieci infortunati, sarebbero tutti credibili. L'ha detto Antonio, poteva essere Gaperini, Sarri, li dico tutti quanti.

Una pantomima tutta su: 'Questi ragazzi che giocano...', ma i tuoi si sono fatti male alla decima partita, mica alla settantesima? Lukaku, De Bruyne si è fatto male per calciare un rigore, ma che discorsi facciamo? Ognuno può vederla come come gli pare, ma io gli alibi non li voglio dare, non me ne frega niente! Non ci sto a questo gioco! Sono bravissimi, lo ripeto bravissimi, osannati giustamente, elogiati giustamente, criticati qualche volta giustamente perché ognuno ha la sua veduta, la sua visione del calcio. E sono pagati giustamente tanto per apportare modifiche, come ha fatto Gasperini".