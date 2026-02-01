Podcast Calciomercato Napoli, Ceccarini: “Lookman va all’Atletico, sfuma Sulemana. Su Alisson…”

Niccolò Ceccarini, direttore di Tmw, è intervenuto a "Domenica Sport" su Radio Tutto Napoli, prima radio tematica sul Napoli, che puoi ascoltare/vedere qui sul sito, in auto col DAB Campania o sulle app gratuite (scarica qui per Iphone o qui per Android).

Ore davvero caldissime sul mercato per il Napoli, soprattutto per quanto riguarda la difesa. Zappa è il nome principale sulla lista o ci sono altre piste che Manna sta seguendo? “Allora, su Zappa tutto tornava perfettamente, perché con l’infortunio di Di Lorenzo era normale pensare a un difensore che potesse giocare sia come braccetto di destra nella difesa a tre sia come esterno, come ha già fatto a Cagliari. Tuttavia, dopo il report che indica un infortunio meno grave del previsto per Di Lorenzo, il Napoli sta riflettendo se intervenire subito o aspettare qualche ora. Al momento, la Fiorentina sembra leggermente avanti nella corsa a Zappa. I viola cercano un difensore centrale e Zappa è adattabile: può giocare da esterno o come centrale di destra, ma la Fiorentina gioca con una difesa a quattro, quindi il ruolo preciso non è ancora chiaro. L’operazione sarebbe probabilmente un prestito con diritto di riscatto”.

E per quanto riguarda gli esterni alti? “Qui il discorso è un po’ complicato. Il Napoli aveva puntato forte su Sulemana, ma con l’imminente partenza di Lookman all’Atletico Madrid diventa difficile che possa partire anche Sulemana. Alla fine, la soluzione più semplice potrebbe essere Alisson Santos dallo Sporting Lisbona: prestito oneroso a 3 milioni e diritto di riscatto a 15”.

Passando a Napoli-Fiorentina, come ne esce il Napoli e come la Fiorentina? “Per il Napoli era fondamentale vincere, soprattutto dopo l’eliminazione dalla Champions League. La squadra ha mostrato rabbia, voglia e determinazione, riuscendo a portare a casa tre punti importanti nonostante le assenze. La Fiorentina, invece, continua a essere una squadra incompiuta. Ha incontrato grosse difficoltà, soprattutto in difesa, e la partita ha messo in evidenza le carenze del gruppo. Nonostante l’impegno e alcune buone giocate, i problemi difensivi sono evidenti”.

Sul fronte delle altre squadre di Serie A, Juventus, Milan e Inter, come si muovono nel mercato in queste ultime ore? “Il Milan cerca un difensore, probabilmente Mateta, per rinforzare la squadra in vista della seconda parte della stagione. La Juventus invece sorprende poco con Bogà in prestito dal Nizza, un rinforzo utile come vice esterno, ma resta indecifrabile la situazione dell’attacco. L’ultima idea sarebbe Mauro Icardi dal Galatasaray: un giocatore esperto, ma forse già al massimo della sua carriera. L’Inter è già una squadra completa. Sostituire Dumfries è difficile, ma con l’arrivo di un esterno come Perisic o un giovane promettente possono sistemare la rosa senza grandi colpi. Anche qui, il mercato è una corsa contro il tempo”.

Passando ai giovani e agli svincolati, quale sarà il destino di Giuseppe Ambrosino e di altri nomi che il Napoli sta monitorando? “Ambrosino è ancora in attesa di una sistemazione. È stato accostato a diversi club, ma gli scenari cambiano continuamente. Anche Marianucci, che doveva andare alla Cremonese, è finito al Torino. Gli agenti stanno cercando la soluzione migliore per i loro ragazzi, che hanno bisogno di giocare. Sul fronte svincolati, il Napoli sta monitorando alcuni nomi, ma è tutto molto fluido. Il mercato, soprattutto nelle ultime ore, è imprevedibile: operazioni che sembrano chiuse possono riaprirsi in pochi minuti, come è successo con Romagnoli e la Lazio”.