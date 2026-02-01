Napoli-Alisson Santos, manca l'ultimo passaggio! Sky: domani le visite mediche

Oggi alle 19:45In primo piano
di Antonio Noto

Domani mattina Alisson Santos sosterrà le visite mediche che precedono la firma con il Napoli, ultimo passaggio formale prima dell’ufficialità. Il calciatore brasiliano è atteso in città nelle prime ore della giornata a Roma, dove verrà sottoposto ai consueti controlli clinici per conto del club azzurro presso Villa Stuart.

Una volta completato l’iter medico, si procederà con la firma del contratto che legherà il classe 2002 al Napoli. L’operazione, definita nei giorni scorsi con lo Sporting, permetterà ad Antonio Conte di avere a disposizione un nuovo rinforzo offensivo, a riportarlo sul proprio account X, è il giornalista ed esperto di mercato Sky Gianluca Di Marzio.