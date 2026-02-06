Tutto su Genoa-Napoli su Radio Tutto Napoli, alle 15 c'è "Napoli Talk": scrivici e chiamaci live

Tutto su Genoa-Napoli su Radio Tutto Napoli, alle 15 c'è "Napoli Talk": scrivici e chiamaci live
Oggi alle 14:55Radio Tutto Napoli
di Redazione Tutto Napoli.net

In onda dalle 8, prosegue il palinsesto di Radio TuttoNapoli, prima radio sul Napoli a cura di Tuttonapoli.net. Dopo i primi quattro format, alle 15 la programmazione prosegue e scatta l'ora di "Napoli Talk" con il direttore Antonio Gaito ed Davide Baratto

Dalle 17 alle 18 il pomeriggio proseguirà con un’ora di grande passione e partecipazione con "Napoli nel mondo" con Roberto Stanzione ed il Club Napoli di tutto il mondo. Dalle 18, per chiudere, la finestra anche sulle vicende della nostra città con “Difendo la città” a cura di Francesco Molaro e Fabio Zizolfi. In tutte le nostre produzioni i protagonisti sarete voi: potete mandarci messaggi whatsapp testuali o vocali al 349-4458615 oppure chiamarci allo 081-17974125

Per ascoltarci/vederci dal sito CLICCA QUI oppure scarica le nostre app gratuite:

Qui per scaricare l'app per Iphone o Ipad

Qui per scaricare l'app per Android

Qui per le Smart Tv Android

Qui per le nuove Smart Tv LG (in arrivo Samsung)