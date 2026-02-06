Radio TN Vergara show anche al fantacalcio: è tra i più acquistati all'asta di riparazione

vedi letture

Vergara show non solo in campo ma anche al fantacalcio. Secondo Fantacalcio.it, infatti, il giocatore del Napoli è terzo dopo McKennie e Zielinski tra i centrocampisti più acquistati durante l'asta di riparazione. Carmine Cassandra è intervenuto su Radio Tutto Napoli, prima radio tematica sul Napoli, che puoi ascoltare/vedere qui sul sito, in auto col DAB Campania o sulle app gratuite (scarica qui per Iphone o qui per Android): "

"Vergara è nella top tre dei centrocampisti più cercati a gennaio dai fantallenatori. Anche il fatto che di ruolo sia centrocampista, lui che gioca prevalentemente, in attacco, sta incidendo. Anche Spinazzola è stato molto richiesto dato che in estate era dietro nelle gerarchie. Tra i nuovi c'è Alisson che pure è stato inserito nell'elenco dei centrocampisti".