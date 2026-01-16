Podcast Zambardino: "Lucca? E' finita, se ne faccia una ragione. Speriamo accetti l'Arabia"

vedi letture

Vittorio Zambardino, editorialista del Corriere del Mezzogiorno, è intervenuto nel corso di Pausa Caffè, trasmissione sulla nostra Radio Tutto Napoli, prima radio tematica sul Napoli, che puoi ascoltare/vedere qui sul sito, in auto col DAB Campania o sulle app gratuite (scarica qui per Iphone o qui per Android).

"Conte è l’uomo spettacolo del Napoli, l’uomo che fa tutto. È il vero fuoriclasse di questa squadra. Senza di lui dovremmo essere molto più pessimisti. L’intermittenza del Napoli è ormai un fatto acquisito e temo che continuerà anche nelle prossime 18 partite di campionato. Però tutto dipende da Conte: dalla sua capacità di rimotivare il gruppo, recuperare energie e, soprattutto, sperare di non avere altri infortuni.

Questa è una settimana decisiva. Hai davanti otto giorni fondamentali per la stagione. Devi vincere stasera, devi vincere domani e poi domenica prossima hai uno scontro diretto per la zona Champions. A questo punto dobbiamo dirci con onestà che l’obiettivo realistico del Napoli è la Champions. Questo non vuol dire rinunciare allo Scudetto, ma avere un secondo obiettivo chiaro.

Scudetto ancora possibile? Richiede due condizioni: che il Napoli diventi continuo e che l’Inter diventi discontinua. Al momento non vedo né l’una né l’altra, anche perché c’è di mezzo il Milan. Il Milan, pur giocando male, porta a casa i risultati. Questo fa la differenza. Parlare di mercato è complicato, perché dipende da disponibilità, offerte, liste, compatibilità. Il mercato del Napoli è stato ricco ma finora non ha reso. Dove sarebbe il Napoli se questi giocatori avessero reso? Non lo sappiamo, ma bastavano due pareggi in meno e due vittorie in più per essere a un passo dall’Inter e davanti al Milan. Pesano anche gli infortuni. Chi ha visto il vero De Bruyne? Chi ha visto Lukaku? Si parla di rientri dopo Pasqua, ma a quel punto il campionato è praticamente finito. Un conto è rientrare in gruppo, un conto è essere pronti a incidere.

Cosa è successo con Lucca? La verità è che non lo sappiamo. Forse un problema mentale, forse ambientale. Io spero davvero che accetti l'Al-Hilal di Inzaghi: la sua esperienza al Napoli, secondo me, è finita. Deve farsene una ragione. Beukema invece è recuperabile. Su Lang avevo grandi speranze, ma non si è mai sbloccato. Conte è emotività, presenza, rimproveri, gestione delle pause. Col Parma la sua assenza si è sentita. Non sono complottista, ma alcune cose sono strane: poteva prendere una sola giornata di squalifica, invece…".