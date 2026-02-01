Ultim'ora Di Lorenzo ko, il Napoli va forte su Zappa! Sky: affare avviato con il Cagliari

Il Napoli continua a muoversi su più tavoli in questa fase di mercato e non guarda soltanto al rinforzo offensivo. Il club azzurro va verso la formalizzazione dell’accordo verbale per Alisson Santos, con l’obiettivo di chiudere definitivamente l’operazione nelle prossime ore. Il brutto infortunio di Giovanni Di Lorenzo, uscito in barella durante il match contro la Fiorentina, però ha costretto la dirigenza a intervenire anche sul reparto difensivo.

Secondo Sky Sport, il Napoli ha accelerato i contatti per individuare un profilo affidabile e subito pronto a coprire il ruolo del capitano. In questo senso, la pista che porta a Gabriele Zappa prosegue e sta andando avanti. Il terzino del Cagliari è il nome che convince di più per caratteristiche, conoscenza della Serie A e continuità di rendimento (fin qui 20 presenze con 3 assist). Su Zappa si era registrato anche l’interesse della Fiorentina, che ha chiesto informazioni, ma al momento il club viola risulta più defilato rispetto al Napoli.