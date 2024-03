Acerbi in videoconferenza con Chinè per il caso razzismo: al suo fianco ci sarà Marotta

Sulla Gazzetta dello Sport arrivano gli aggiornamenti sulla vicenda che ha visto protagonista il difensore nerazzurro e Juan Jesus.

Qui non c’è in ballo (solo) la squalifica di un difensore per le prossime giornate, questo campionato, chissà quanto. Qui Francesco Acerbi e l’Inter sanno di mettere in gioco molto di più. Sulla Gazzetta dello Sport arrivano gli aggiornamenti sulla vicenda che ha visto protagonista il difensore nerazzurro e Juan Jesus.

"Il futuro insieme, certo. E pure una macchia evitabile sulla carriera del giocatore e sul cammino del club, che tutti nel mondo Inter sperano ancora di riuscire a evitare. Magari con un intervento in scivolata, un tackle risolutivo di quelli che Acerbi sfodera spesso in campo. E che stamattina, ore 10, il difensore proverà a rimodulare collegato in videoconferenza da Appiano Gentile, per l’interrogatorio con il procuratore Giuseppe Chiné sul caso razzismo: vicino a lui l’amministratore delegato Beppe Marotta e l’avvocato del club, Angelo Capellini".